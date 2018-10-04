«Білий Барс» в овертаймі переграв «Крижаних Вовків» у матчі УХЛ

Київська команда змогла відігратися після трьох пропущених шайб.

У Білій Церкві відбувся матч шостого туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому «Білий Барс» приймав «Крижаних Вовків».

Напередодні матчу команди займали 5 і 6 місця у турнірній таблиці, і перемога одного з клубів гарантувала підйом мінімум на 1 позицію, повідомляє офіційний сайт ліги.

Вже у першому періоді «Білий Барс» двічі реалізував чисельну перевагу завдяки точним кидкам Ярослава Панченко та Євгена Тимченка. Зміцнив перевагу білоцерківців Данило Печерських, і до середини поєдинку «Крижані Вовки» програвали 0:3.

Однак бойовий настрій, про який головний тренер "вовків" Микола Сидоров говорив в інтерв'ю, проявився в цьому матчі. Спочатку Михайло Бугайов потужним кидком "пробив" голкіпера «Білого Барсу», а потім Сергій Мікульчик і Олексій Черемнов довели рахунок до рівного – 3:3 після другого періоду.

У третьому періоді команди обмінялися закинутими шайбами: відзначилися Іван Панов і Соломон Шапіро. Третій раз в сезоні гра перейшла в овертайм, однак там удача була на стороні «Білого Барсу» Євген Тимченко відправив шайбу у ворота "вовків", і приніс перемогу своїй команді.

Наступний матч «Крижані Вовки» зіграють 7 жовтня о 13:30 проти «Кременчука». В цей же день, але о 18:00, «Білий Барс» проведе виїзний матч проти «Донбасу».

«Білий Барс» - «Крижані Вовки» 5:4 ОТ (2:0; 1:3; 1:1; 1:0)

Шайби: 1:0 Панченко (Ромахин - більш.), 04:11. 2:0 Тимченко (Таран - більш.), 07:12. 3:0 Печерських (Тимченко, Таран), 26:18. 3:1 Бугаєв (Шапіро, Черемнов), 30:02. 3:2 Мікульчик (Овчинников, Глотов - менше і менше.), 36:36. 3:3 Черемнов (Шабанов, Овчинников), 37:40. 4:3 Панов (Тимченко, Печерських), 43:03. 4:4 Шапіро (Черемнов, Шабанов - більш.), 47:45. 5:4 Тимченко (Печерських, Таран), 61:58.