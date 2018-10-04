«Донбас» в Харкові впевнено переграв МХК «Динамо» у матчі УХЛ

Хет-триком у складі донеччан відзначився Андрій Денискін

Шостий тур чемпіонату України – чемпіонату Української хокейної ліги продовжився в Харкові, де місцеве МХК «Динамо» приймало донецький «Донбас».

Матч завершився з рахунком 6:3 на користь донеччан, повідомляє офіційний сайт ліги.

З початку поєдинку донеччани показали, що націлені вивезти три очки з Харкова і реабілітуватися за два програних поєдинку. Це відбилося і на табло – Андрій Денискін і Віталій Лялька змогли відзначитись у воротах Тимура Мамедова. Харків'яни, в свою чергу, хоч і намагалися організувати небезпечну атаку на ворота супротивника, але пробити Богдана Дьяченко у них все ж таки не вийшло.

Тільки у другій двадцятихвилинці харків'янам вдалося розпечатати ворота голкіпера «Донбасу», скоротивши таким чином розрив між командами. Але підопічним Юліуса Шуплера такий розклад був не до душі, і вже через 4 хвилини Ілля Коренчук повернув перевагу в дві шайби для свого клубу.

Заключний відрізок зустрічі харків'яни почали на куражі і змогли двічі пробити Богдана Дяченко, скоротивши відставання до мінімуму. Але вже під кінець періоду втома дала про себе знати і «Донбас» на характері зміг відзначитися у воротах харків'ян ще тричі, встановивши остаточний рахунок 3:6.

Як повідомляв УНІАН, напередодні «Кременчук» завдав першої поразки в сезоні херсонському «Дніпру» в серії післяматчевих кидків.

МХК «Динамо» - «Донбас» 3:6 (0:2, 1:1,2:3 )

Шайби: 0:1 Денискін (Лялька, Смирнов), 6:00; 0:2 Лялька (Денискін, Смирнов), 15:12; 1:2 Ромащенко (Матвієнко - більш.), 26:28; 1:3 Коренчук (Лялька), 30:53; 1:4 Денискін (Ігнатенко, Лялька), 41:23; 2:4 Халін (Худяков), 47:06; 3:4 Кобіков (Скребела), 51:46; 3:5 Захаров (Гончаров, Кирющенков), 55:21; 3:6 Денискін (Ігнатенко - порожні ворота), 59:49