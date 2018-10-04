У Національній хокейній лізі відбулися перші матчі нового сезону

Чинний володар Кубка Стенлі "Вашингтон" розгромив "Бостон".

У ніч на четвер у Національній хокейній лізі (НХЛ) чотирма матчами стартував новий регулярний чемпіонат.

Володар Кубка Стенлі минулого сезону "Вашингтон" в стартовому поєдинку нового чемпіонату не залишив шансів "Бостону" - 7:0, повідомляє офіційний сайт змагань. В іншому центральному поєдинку дня "Торонто" лише у додатковий час обіграв "Монреаль" - 3:2.

«Вашингтон» - «Бостон» 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - Оші (Бекстрем, Нісканен) - 00:24, 2:0 - Кузнєцов - біл. - 01:47, 3:0 - Овечкін (Бекстрем, Оші - біл.) - 24:17, 4:0 - Дауд (Вокер, Сміт-Пеллі) - 26:13, 5:0 - Кузнєцов (Карлсон, Холтбі - біл.) - 27:28, 6:0 - Карлсон (Овечкін, Бекстрем - біл.) - 35:45, 7:0 - Еллер (Стівенсон, Орпик) - 50:52.

Воротарі: Холтбі - Раск (Галак - 27:28).

«Торонто» - «Монреаль» 3:2(1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 - Лехконен (Домі, Байрон) - 9:34, 1:1 - Меттьюс (Райллі, Кадрі - біл.) - 12:57, 2:1 - Таварес (Кадрі, Дермотт) - 38:07, 2:2 - Е. Шоу (Домі, Котканіємі - біл.) - 39:46, 3:2 - Меттьюс (Марло, Гардінер) - 61:01.

Воротарі: Андерсен - Прайс

«Ванкувер» - «Калгарі» 5:2 (1:0, 0:0, 4:2)

Шайби: 1:0 - Петтерссон (Ерікссон, Голдобін) - 13:48, 2:0 - Голдобін (Петтерссон, Ерікссон) - 41:52, 3:0 - Лайпсик (Бігл, Гудбрансон) - 42:20, 3:1 - Ткачук (Чарник, Хеніфін) - 43:08, 4:1 - Віртанен (Саттер, Танев) - 45:46, 4:2 - Монахан (Годро, Ніл) - 48:08, 5:2 - Мотт (Гранлунд - ПВ.) - 59:12.

Воротарі: Маркстрем - Сміт

«Сан-Хосе» - «Анахайм» 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Шайби: 0:1 – Комтуа (Хенрік, Сильверберг) – 00:49, 1:1 – Кейн (Браун) – 7:51, 2:1 – Гертл – мен. – 37:14, 2:2 – Ракелль (Сильверберг, Гецлаф – біл.) – 38:00, 2:3 – Монтор (Ракелль, Гецлаф) – 48:02, 2:4 – Хенрік (Сильверберг, Ракелль – біл) – 50:22, 2:5 – Роуні (Стріт, Шервуд – ПВ.) – 59:36.

Воротарі: Джонс – Гібсон