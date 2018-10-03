«Кременчук» у серії післяматчевих булітів вирвав перемогу у «Дніпра» в УХЛ

Матч завершився з рахунком 3:2, а кременчужани завдали новачку чемпіонату першої поразки в поточному сезоні

Шостий тур чемпіонату Української хокейної ліги у Херсоні відкрили лідери турнірної таблиці «Дніпро» і «Кременчук».

Статус лідерів поточного розіграшу УХЛ команди підтвердили зі стартових секунд поєдинку, гостро атакуючи ворота суперника, повідомляє офіційний сайт ліги.

Однак, дуже надійна гра голкіперів Олега Петрова (який, до речі, став кращим воротарем вересня)та Микити Гордюшина не дозволила жодному з клубів відкрити рахунок.

Нулі на табло протрималися аж до середини другої двадцятихвилинки, коли Владислав Грицько реалізував чисельну перевагу своєї команди і розпечатав ворота Олега Петрова. Але роль доганяючих херсонці грали недовго – через 10 хвилин у воротах Микити Гордюшина відзначився Олексій Янішевський, зрівнявши рахунок.

У третьому періоді кременчужани знову змогли вийти вперед завдяки точному кидку Владислава Бєльського, але вже через хвилину Ілля Декало зрівняв цифри на табло. Однак, до кінця третього періоду, вболівальники так і не побачили закинутих шайб. Ця ж ситуація повторилася і в овертаймі, де голкіпери команд тримали свої ворота на замку.

Доля зустрічі вирішилася лише в серії післяматчевих кидків, коли кременчужани все-таки виявилися сильнішими: переможний кидок на рахунку капітана "городян" Тимура Гриценко.

Таким чином «Дніпро» зазнав першої поразки в сезоні, але з 16 очками залишається на першій сходинці у турнірній таблиці, а «Кременчук» з 14 балами закріпився на другому місці.

Нагадаємо, що завтра, 4 жовтня, в рамках шостого туру УХЛ о 18:20 у Харкові зустрінуться МХК «Динамо» і «Донбас», а в 18:45 «Білий Барс» прийматиме «Крижаних Вовків».

«Дніпро» - «Кременчук» - 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1 )

Шайби: 0:1 Грицько (Кисельов, Толстушко, - більш.), 29:45; 1:1 Янішевський (Коляда, Білоусов), 37:01; 1:2 Бєльський (Савченко - більш.), 45:05; 2:2 Декало (Коляда, Янішевський - більш), 46:44; 2:3 Гриценко - вирішальний кидок.