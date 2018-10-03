Петров, Білоусов та Гриценко визнані кращими гравцями УХЛ у вересні

Хокеїсти отримають індивідуальні нагороди.

Українська хокейна ліга визначила кращих гравців регулярного чемпіонату Української хокейної ліги у вересні.

Індивідуальні призи отримують кращий воротар, кращий захисник і кращий нападник за підсумками кожного місяця, а окремої нагороди удостоюється автор найбільш красивою закинутої шайби, повідомляє офіційний сайт ліги.

Кращим воротарем місяця став голкіпер херсонського «Дніпра» Олег Петров з показником 0,4 пропущених шайби в матчі і 98,4% відбитих кидків.

На старті сезону Петров видав 155-хвилинну "суху" серію, а всього у 5 матчах воротар клубу-новачка ВХЛ пропустив лише 2 шайби. Відзначимо й "сухий" матч проти шестиразового чемпіона України «Донбасу» – після цієї гри «Дніпро» вийшов на чисте перше місце в турнірній таблиці.

Нагорода найкращому захиснику місяця також їде в Херсон – її отримує Кирило Білоусов. Лідер оборонних побудов «Дніпра» хороший захист і володіє потужним кидком. У 5 матчах Білоусов набрав 9 (2+7) очок при показнику корисності +6, закинувши по шайбі у ворота «Донбасу» і МХК «Динамо».

Кращим нападником вересня став форвард «Кременчука» Тимур Гриценко. Капітан "городян" відзначився закинутими шайбами у 4 матчах з 5, в сукупності набравши 10 (5+5) очок при коефіцієнті корисності +6. Такі показники дозволили Тимуру Гриценко вийти на перше місце у списку бомбардирів УХЛ.

Автором найбільш ефектною шайби вересня став форвард «Донбасу» Віталій Лялька. Нападник підхопив шайбу біля своїх воріт, і пройшов крізь" захист «Кременчука», обігравши трьох гравців "городян":