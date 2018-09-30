«Кременчук» вдома переграв «Донбас» в центральному матчі туру УХЛ

Ця поразка стала другою для чинного чемпіона України в новому сезоні, який опустився на 3-е місце в таблиці.

П'ятий тур чемпіонату Української хокейної ліги на арені «Айсберг» у Кременчуці закрили чинні віце-чемпіон і чемпіон України «Кременчук» і «Донбас».

Віце-чемпіон виграв з рахунком 4:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Емоції в матчі розпалилися з перших секунд першого періоду, коли кілька разів бійки були або біля воріт Микити Гордюшина, або біля воріт Богдана Дяченка. Однак честь першим відкрити рахунок в матчі випала Владиславу Бєльському, який у більшості пробив голкіпера донеччан.

Втім, ще до першої перерви донецький клуб зміг зрівняти цифри на табло – Віталій Лялька підтвердив статус найкориснішого гравця минулого плей-офф і роздрукував Микиту Гордюшина.

Відразу зі старту другої двадцятихвилинки Віталій Кирющенков вивів свою команду вперед, але вже через дві хвилини у ворота Богдана Дяченко залетіла відповідна шайба. До того ж, до кінця періоду «Кременчуг» зміг збільшити розрив між командами до двох шайб – ще двічі у воротах голкіпера донеччан відзначилися Ілля Гончаров і Олексій Зайцев.

У заключному відрізку зустрічі донецька команда всіма силами намагалася відіграти пропущені шайби і вийти вперед, але надійна гра Микити Гордюшина не дозволила донеччанам знову відзначитися у його воротах. І лише під завісу поєдинку зміг відіграти одну шайбу екс-капітан «Кременчука» Севастян Карпенко, встановивши остаточний рахунок 4:3 на користь господарів.

Таким чином кременчужани зайняли друге місце в турнірній таблиці, а «Донбас» закріпився на третій сходинці.

Нагадаємо, що раніше МХК «Динамо» обіграло «Білий Барс» і здобуло першу перемогу в поточному сезоні, а «Дніпро» в Києві здобув чергові три очки у поєдинку проти «Крижаних Вовків».

Шостий тур УХЛ пройде вже 3 та 4 жовтня. 3 жовтня о 17:50 «Кременчуг» вперше зіграє з херсонською командою, а 4 жовтня о 18:30 одночасно відіграють МХК «Динамо» з «Донбасом» у Харкові та «Білий Барс» з «Крижаними Вовками».

«Кременчук» – «Донбас» 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Шайби: 1:0 Бєльський (Севрюгин - більш.), 13:47; 1:1 Лялька (Коренчук, Смирнов), 18:46; 1:2 Кирющенков (Захаров, Романенко), 20:10; 2:2 Гриценко (Савченко, Ворона), 23:36; 3:2 Гончаров (Поліщук), 32:12; 4:2 Зайців (Фурса), 38:06; 4:3 Карпенко (Смирнов - більш.), 58:05.