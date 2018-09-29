«Дніпро» у Києві переграв «Крижаних Вовків» в матчі УХЛ

Чотири з п'яти шайб команди закинули у нерівних складах.

П'ятий тур регулярного чемпіонату Української хокейної ліги продовжився матчем «Крижаних Вовків» і «Дніпра».

Гості з Херсона впевнено обіграли суперника на його майданчику, у Києві, з рахунком 1:4, повідомляє офіційний сайт ліги.

Вже на початку зустрічі команди двічі змогли реалізувати видалення суперника. Спочатку херсонці точним кидком Іллі Декало відкрили рахунок, а потім Кирило Фроленко прошив Олега Петрова, зрівнявши рахунок на табло.

Однак тривало це недовго - на 16-й хвилині капітан «Дніпра» Микола Коляда, знову-таки в більшості, вивів свою команду вперед, і на перерву клуби пішли за мінімальної переваги гостей.

У другому періоді знову видалення зіграло з «Вовками» злий жарт, а «Дніпро» скориставшись помилкою господарів – Микита Коваленко збільшив розрив до двох шайб до двох шайб.

Третя двадцятихвилинка повторила сценарій перших двох. Хоч кияни і намагалися боротися, агресивно пресингуючи суперника, але все ж «Вовки» ще раз пропустили після кидка Олександра Найдьонова.

Свій наступний матч «Дніпро» зіграє 3 жовтня в гостях проти «Кременчука», а «Крижані Вовки» днем пізніше зіграють на виїзді з «Білим Барсом».

Раніше МХК «Динамо» обіграло «Білий Барс» і здобуло першу перемогу в сезоні.

«Крижані Вовки» - «Дніпро» 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Шайби: 0:1 Декало (Коляда, Бондаренко - більш.), 02:25.1:1 Фроленко (Мікульчик, Крючьонкін - більш.), 04:16. 1:2Коляда (Бондаренко, Білоусов - більш.), 15:50. 1:3 Коваленко (Білоусов - більш.), 36:55. 1:4 Найдьонов (Брага, Мацейко), 44:26.