МХК «Динамо» обіграло «Білий Барс» і здобуло першу перемогу в сезоні УХЛ

Чотири голи обидві команди закинули у більшості.

У Харкові відбувся стартовий матч 5-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги між МХК «Динамо» і «Білим Барсом».

Раніше команди зустрічалися в рамках першого туру чемпіонату, і тоді матч залишився за "барсами", але та перемога так і залишилася єдиною для «Білого Барса», повідомляє офіційний сайт турніру.

Вже на 6-й хвилині ворота "динамівців" розпечатав Павло Таран, реалізувавши більшість – ця шайба так і залишилася єдиною для «Білого Барса». Ще в першому періоді Руслан Ромащенко зрівняв рахунок, а потім тричі харків'янам вдалося реалізувати чисельну перевагу: по шайбі у ворота Кирила Кучера відправили Валерій Скребела, Руслан Максименко і Філіп Матвієнко.

Свій наступний матч МХК «Динамо» зіграє 4 жовтня проти «Донбасу», а «Білий Барс» в той же день битиметься з «Крижаними Вовками».

МХК «Динамо» - «Білий Барс» 4:1 (1:1; 1:0; 2:0)

Шайби: 0:1 Таран (Лісників, Гребеник - більш.), 05:02. 1:1 Ромащенко (Максименко, Матвієнко), 18:36. 1:2 Скребела (Мартишко - більш.), 26:14. 1:3 Максименко (Матвієнко, Олійник - більш.), 44:40. 1:4 Матвієнко (Мартишко, Кобіков - більш.), 50:32.