У центральному матчі 5-го туру УХЛ зіграють Кременчук і Донбас

Ігри туру відбудуться 29-30 вересня.

В суботу-неділю відбудуться матчі 5-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, де центральною грою стане чергова серія протистояння донецького "Донбасу" та "Кременчука".

29 вересня

13:50 МХК «Динамо» – «Білий Барс»

У першому турі УХЛ, коли команди зустрічалися в останній раз, «барсам» вдалося всуху обіграти супротивника з Харкова з рахунком 4:0. Зараз це незначна перевага може зіграти на руку підопічним Костянтина Буценка, адже саме ця перемога поки що єдина в активі білоцерківців.

Що стосується, "динамівців", то вони поки що так і не змогли зачепитися за перемогу в поточному розіграші УХЛ і лише в матчі четвертого туру, програвши «Вовкам» у серії післяматчевих кидків, змогли записати на свій рахунок одне очко.

«Білий Барс», в свою чергу, завершив минулий тур розгромною поразкою від свого торішнього півфінального супротивника з рахунком 2:9.

Чи зможуть харків'яни нарешті знайти свою гру і спробувати зачепитися за очки на старті чемпіонату ВХЛ або ж білоцерківці знову переможуть команду Олександра Сеуканда? Відповідь на ці питання всі вболівальники отримають вже 29 вересня.

«Крижані Вовки» – «Дніпро»

Саме з перемоги над київською командою «Дніпро» і почав свою переможну ходу в чемпіонаті Української хокейної ліги. Дебют херсонців сповна можна назвати не просто успішним, а сенсаційним, адже в чотирьох турах УХЛ команда Дмитра Підгурського не зазнала жодної поразки,всуху обігравши навіть чинного чемпіона України.

Невеликими успіхами може похвалитися і київська команда – у четвертому турі в серії післяматчевих кидків команда Миколи Сидорова змогла здолати харківське МХК «Динамо» і заслужено заробити перші очки в поточному розіграші УХЛ.

Головне питання поєдинку: чи зможуть «Вовки» кусатися і давати бій впевненого лідера турнірної таблиці і стане київська команда перешкодою на шляху херсонців? А відповідь на нього всі любителі хокею зможуть дізнатися в суботу на київській арені "Шалетт".

30 вересня

«Кременчук» – «Донбас»

Тур закриють чинні віце-чемпіон і чемпіон України «Кременчук» і «Донбас» знову поміряються силами тепер вже на домашній арені "городян".

У матчі-відкритті третього сезону УХЛ донеччани на характері обіграли кременчужан з рахунком 7:3, що дало донецькому клубу не лише успішний початок нового сезону, але і показало ґрунтовну підготовку «Донбасу» до старту розіграшу УХЛ.

В попередньому турі підопічні Олександра Савицького здобули впевнену перемогу над противником з Білої Церкви, а ось донецький клуб поступився дебютанта чемпіонату ВХЛ з рахунком 0:2. Так що ця зустріч цілком може стати для команди Юліуса Шуплера спробою відігратися і знову набрати переможний хід. Кременчужанам, в свою чергу, допоможуть рідні стіни і кременчуцькі вболівальники, які невпинно підтримують улюблений клуб.

Як завжди принциповий поєдинок і як завжди видовищна битва між золотим і срібним призерами чемпіонату УХЛ. А хто виявиться сильнішим у очному протистоянні ми дізнаємося 30 вересня.