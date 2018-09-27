«Дніпро» у напруженому поєдинку УХЛ сенсаційно переграв «Донбас»

Матч завершився з рахунком 2:0 і новачок очолив турнірну таблицю змагань.

У центральному поєдинку 4-го туру регулярного чемпіонату УХЛ зустрілися лідери турнірної таблиці «Донбас» і «Дніпро».

Саме цей матч і визначив яка з цих команд очолить гонку чемпіонату, а також отримає серйозне моральне перевагу перед супротивниками, повідомляє офіційний сайт ліги.

Принциповість зустрічі стала ясна зі стартових секунд першого періоду – обидва клуби несамовито летіли в атаку, намагаючись якомога швидше відкрити рахунок закинутих шайб. Проте, змінилися цифри на табло тільки на середині періоду, коли Ілля Декало, скориставшись чисельною перевагою, прошив Богдана Дяченко.

Дуже напруженим для команд видався другий період, коли на ворота обох клубів один за одним обрушался шквал небезпечних атак і кидків. Дивом жодна з команд не змогла відзначитися під час другої двадцятихвилинки і на перерву команди вирушили за мінімальної переваги гостей.

Одразу третього періоду донецький клуб намагався відіграти пропущену шайбу, але знову видалення призвело до другої пропущеної шайби від Кирила Білоусова. А далі захист і голкіпер «Дніпра» не дозволили господарям зламати хід зустрічі і виграти четвертий матч поспіль.

Таким чином херсонці одноосібно очолили турнірну таблицю чемпіонату з 12 набраними очками.

«Донбас» - «Дніпро» 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 Декало (Білоусов - більш.), 8:25; 2:0 Білоусов (Янішевський - більш.), 54:22.