«Кременчук» розтрощив «Білий Барс» у матчі четвертого туру УХЛ

Матч завершився з рахунком 9:2, а п'ять шайб підопічні Олександра Савицького закинули у другому періоді.

У Кременчуці відбувся стартовий матч 4-го туру регулярного чемпіонату між ХК «Кременчуг» і «Білим Барсом».

Раніше команди двічі зіграли в рамках передсезонних зборів, і в обох зустрічах перемога була за "городянами", повідомляє офіційний сайт ліги.

Рахунок у матчі відкрили "барси", закинувши в меншості – вдало зіграв біля чужих воріт Данило Печерських. Рівні цифри на табло повернув Вадим Хришпенц, і через шість хвилин команди ще по разу обмінялися голами: відзначилися Олександр Горлушко і Рінат Дурдыев.

Після цього шайби закидали виключно кременчужани. Другий період став бенефісом команди Олександра Савицького, коли у воротах Кирила Кучера і Олександра Качули побувало відразу п'ять шайб. Свої можливості у чужих воріт по черзі реалізували Віктор Тютченко, Тимур Гриценко, Олексій Красильников, Владислав Грицько й Микола Кисельов.

Перерва пішла на користь «Білому Барсу», і команда Костянтина Буценка стала грати більш зібрано. Результату у вигляді закинутих шайб це не принесло, а ось "городяни" двічі скористалися провали в захисті суперника: Всеволод Толстушко та Іван Савченко збільшили свій гольовий рахунок.

Підсумковий рахунок 9:2, і «Кременчук» видає вже другу розгромну перемогу поспіль. «Білий Барс» ж програє в третьому матчі поспіль, і як мінімум до четверга залишається на четвертому місці в турнірній таблиці.

«Кременчук» - «Білий Барс» 9:2 (2:2; 5:0; 2:0)