Сьогодні стартує 4-й тур регулярного чемпіонату Української хокейної ліги

У центральному і, напевно, самому цікавому поєдинку туру зійдуться лідери турнірної таблиці – чинний чемпіон України «Донбас» і новачок чемпіонату УХЛ і «Дніпро».

Сьогодні матчем у Кременчуці стартує 4-й тур регулярного чемпіонату Української хокейної ліги.

У цьому матчі "Кременчуг" приймає на своєму майданчику "Білий Барс" з Білої Церкви, повідомляє офіційний сайт ліги.

25 вересня

18:30 «Кременчуг» – «Білий Барс»

Півфінальні противники минулого розіграшу УХЛ вперше в сезоні 2018/2019 зустрінуться 25 вересня на "Айсберг" у Кременчуці. До цієї зустрічі "городяни" підійшли з двома перемогами з трьох, а «барси» навпаки поступилися у двох зустрічах у трьох турах.

Востаннє команди зустрічалися на Donbass Open Cup-2018. Тоді кременчужани здобули досить впевнену перемогу над суперником з Білої Церкви з рахунком 7:4, а до цього в товариському поєдинку команда Олександра Савицького обіграла білоцерківців з рахунком 5:3.

Зазначимо, що на Кубку Донбасу білоцерківська команда не змогла виграти жодного поєдинку і фінішувала на останньому місці, а "городяни" змогли зайняти підсумкову другу сходинку на турнірі з однією поразкою.

27 вересня

18:20 МХК «Динамо» – «Крижані Вовки»

До цього матчу в Харкові обидві команди підійшли без набраних очок, що лише додає мотивації обом клубам. Команди будуть намагатися з усіх сил вирвати перші очки в сезоні і хоч якось зачепитися за місця в турнірній таблиці.

Основними проблемами підопічних Олександра Сеуканда є грубі помилки в обороні і нестабільність протягом всього матчу, а «Вовки» є ще досить недосвідченим колективом, щоб протистояти лідерам чемпіонату. Саме ці моменти і проявляються у всіх зустрічах поточного розіграшу УХЛ, не дозволяючи перемагати і давати впевнений бій опонентам. Однак, чи зможуть команди вирівняти свою гру і почати боротьбу за місця в турнірній таблиці?

Саме на ці питання всі вболівальники отримають відповіді вже 27 вересня о 18:20 на арені "Салтівський лід" у Харкові.

27 вересня

18:30 «Донбас» – «Дніпро»

У центральному і, напевно, самому цікавому поєдинку туру зійдуться лідери турнірної таблиці – чинний чемпіон України і новачок чемпіонату ВХЛ «Донбас» і «Дніпро».

У трьох турах Української хокейної ліги обидві команди набрали по три впевнених перемоги, що показує серйозні наміри клубів на медалі чемпіонату. Саме очна зустріч цих команд визначить лідера в турнірній таблиці, а також дасть величезну моральну перевагу в подальших поєдинках розіграшу УХЛ.

Так що цей матч можна вважати особливо принциповим, адже на кону стоять лідируючі позиції в чемпіонаті або, можливо, перша поразка в сезоні. Віддадуть донеччани новачкам пальму першості або ж будуть нещадны на своєму шляху до сьомого чемпіонства всі вболівальники дізнаються у заключному матчі четвертого туру.