МХК «Динамо» у напруженому матчі УХЛ поступилося «Дніпру»

Гра завершилася з рахунком 3:1, а херсонська команда йде без поразок у новому сезоні.

Третій тур Української хокейної ліги в Херсоні закривали свої поєдинком місцевий «Дніпро» і МХК «Динамо».

Матч завершився з рахунком 3:1, повідомляє офіційний сайт ліги.

«Дніпро», як і два попередні поєдинки, зустріч розпочав дуже потужно і просто не випускав із зони гостей з Харкова, небезпечно нагнітаючи біля воріт Тимура Мамедова. Проте, величезна кількість атак позначилося на табло тільки однією закинутою шайбою, а в інших моментах надійно відіграв голкіпер гостей.

Другу двадцятихвилинку господарі почали з закинутої шайби в більшості, але перевага в два голи протримався лише до кінця періоду – використовуючи чисельну перевагу своєї команди Руслан Максименко прошив Олега Петрова і повернув інтригу. Таким чином Максименко перервав "суху" 155-хвилинну серію голкіпера херсонців.

У заключному періоді харків'яни відчайдушно намагалися відігратися, проте, Олег Петров твердо стояв на сторожі своїх воріт і не дозволив команді Олександра Сеуканда відзначитися ще однією закинутою шайбою. У відповідь команда Дмитра Підгурського ще раз прошила Тимура Мамедова, не залишивши харків'янам шансу відігратися. До того ж, не змогли гості відзначиться і у форматі 5 на 3, залишивши на табло рахунок 3:1 на користь херсонської команди.

Раніше в рамках туру донеччани впевнено обіграли «Білий Барс», а «Кременчук» вдома розгромив киян.

«Дніпро» - МХК «Динамо» 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 Найдьонов (Сірченко), 11:57; 2:0 Янішевський (Афанасьєв, Пугачов), 21:24; 2:1 Максименко (Ромащенко), 35:47; 3:1 Білоусов (Коляда, Пугачов), 47:11;