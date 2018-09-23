«Кременчук» розгромив київських «Крижаних Вовків» у домашньому матчі УХЛ

Гра завершилася з рахунком 12:4, а п'ять шайб закинув Микола Кисельов.

У Кременчуці відбувся матч третього туру чемпіонату Української хокейної ліги між місцевим ХК «Кременчук» і «Крижаними Вовками».

Відразу після стартового вкидання кременчужани позначили свої наміри повернути борг команді Миколи Сидорова за поразку в передсезонному матчі. До середини першого періоду «Кременчуг» вів у рахунку 3:0, завдяки результативним кидкам Миколи Кисельова (двічі) і Олексія Зайцева.

Другий період став найбільш результативним ігровим відрізком. На 33-й хвилині «Крижані Вовки» "горіли" 0:6, поки Олексій Овчинников і Микита Шабанов не організували дві шайби у ворота Гордюшина за 7 секунд. Статус-кво повернули Віктор Тютченко і невтомний Микола Кисельов, але під завісу періоду Микита Шабанов успішно реалізував свій гольовий момент.

У третьому періоді по шайбі закинули Олексій Красильников, Микола Двірник, Іван Савченко та Віктор Тютченко. Крапку в матчі поставив Микола Кисельов, який оформив таким чином пента-трик.

Свій наступний матч «Кременчуг» проведе 25 вересня о 17:00 проти «Білого Барсу», а «Крижані Вовки» двома днями пізніше зіграють на виїзді з харківським МХК «Динамо».

Як повідомляв УНІАН, напередодні в матчі 3-го туру регулярного чемпіонату ВХЛ «Донбас» на виїзді розгромив «Білий Барс» (7:2).

«Кременчуг» - «Крижані Вовки» 12:4 (0:3; 5:3; 4:1)

Шайби: 1:0 Кисельов (Зайцев, Фурса), 02:32. 2:0 Кисельов (Хришпенц, Зайців), 06:58. 3:0 Зайцев (Толстушко, Горлушко - більш.), 10:21. 4:0 Кисельов (Зайцев, Фурса), 23:25. 5:0 Гриценко (Севрюгин, Ворона), 26:57. 6:0 Гриценко (Савченко, Ворона), 30:42. 6:1 Овчинников, 31:29. 6:2 Шабанов (Н. Двірник - більш.), 31:26. 7:2 Тютченко (Грицько, Красильников), 31:59. 8:2 Кисельов (Зайців - більш.), 38:14. 8:3 Шабанов (Мікульчик, Овчинников), 38:32. 9:3Красильников (Шиманський, Грицько - більш.), 44:08. 9:4 Н. Двірник (Шапіро - більш.), 45:46. 10:4 Савченко (Гриценко, Ворона), 47:37. 11:4 Тютченко (Толстушко, Грицько - більш.), 50:35. 12:4 Кисельов, 32:24.