Донбас обіграв " Білий Барс у центральному матчі туру УХЛ

Гра в Білій Церкві завершилася з рахунком 2:7.

У Білій Церкві відбувся стартовий матч 3-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому донецький "Донбас" обіграв місцевий "Білий Барс".

Матч завершився з рахунком 2:7, повідомляє офіційний сайт ліги.

Донеччани вже в першому періоді позначили свою перевагу, забивши три голи. Вже на 3-й хвилині Севастян Карпенко відкрив рахунок, який вдруге поспіль у матчах УХЛ забив перший і дуже швидкий гол у срставе "Донбасу". А до кінця першого періоду ще два голи забили Андрій Григор'єв і Кирило Кучер.

На початку другого періоду, на 24-й хвилині, Данило Печерських забив перший гол у складі "Барсів", на що свойе шайбою відповів Олександр Костіков.

А в третьому періоді Костіков зробив дубль і довів рахунок до 5:1. До середини періоду Андрій Смирнов і Віталія Лялька довели рахунок до 7?1 і лише на останніх секундах гри Денис Бородай забив другий гол у складі "Білого Барса" - 2:7.

Таким чином, "Донбас" принаймні на добу очолив турнірну таблицю. У неділю, 23 вересня, о 14:00 зустрінуться "Кременчуг" з "Крижаними Вовками", а в 17:00 зійдуться "Дніпро" і МХК "Динамо".