«Крижані Вовки» крупно поступилися чинному чемпіону УХЛ "Донбасу"

Матч завершився з рахунком 1:8.

На київській арені «Шалетт» відбувся заключний матч другого туру Української хокейної ліги, в якому місцеві «Крижані Вовки» приймали чинного чемпіона України.

Для командны Миколи Сидорова цей матч став першим на «Шалетті» з моменту переїзду команди. До цього «Вовки» зіграли лише товариський передсезонний матч проти кременчужан, повідомляє офіційний сайт ліги.

Огризатися підопічні Миколи Сидорова почали з перших секунд поєдинку, але досвіду не вистачило у «Вовків», щоб відкрити рахунок.

Цим і скористалася донецька команда, тричі вразивши ворота господарів. До речі, дебютною шайбою за донеччан відзначився екс-капітан «Кременчука» Севастян Карпенко.

У другому періоді команди трохи вирівняли гру і «Вовки» почали впевненіше почувати себе в атаці, неодноразово змушуючи понервувати Сергія Костенко. Але на табло це ніяк не відбилося. У свою чергу, команда Юліуса Шуплера змогла збільшити свою перевагу до п'яти шайб - відзначилися Віталій Кирющенков і Віктор Захаров.

Тільки під час третьої двадцятихвилинки киянам вдалося розмочити рахунок і пробити голкіпера гостей - шайбою престижу відзначився Сергій Мікульчик. У відповідь на цю шайбу донеччани відповіли ще трьома влучними кидками, встановивши остаточний рахунок 1:8. Зазначимо, що хет-триком у складі «Донбасу» відзначився Віталій Кирющенков.

«Крижані Вовки» - «Донбас» 1:8 (0:3, 0:2, 1:3)

«Крижані Вовки»: Глотов (Сушак); Фроленко - Забулонов, Чикида - Бугайов, Суханов - Приваліхін, Швачка; Шабанов - Овчинников - Мікульчик, Боронило - Шапіро - Н. Двірник, Праведний - Бобков - Крючьонкін.