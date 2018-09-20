Гравець "Донбаса" Віталія Лялька відзначився суперголом в матчі УХЛ (відео)
20:51, 20 вересня 2018Хокей
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Нападник «Донбаса» прийняв шайбу біля своїх воріт, обіграв всю команду суперника і забив гол.
Лялька забив дуже красивий гол у матчі-відкритті нового сезону УХЛ / hcdonbass.com
П'ять суперників для 22-річного гравця донецького "Донбасу" Віталія Ляльки, як виявилося, не перешкода!
Кращий гравець плей-офф Української хокейної ліги минулого сезону знову продемонстрував свою неабияку майстерність, повідомляє офіційний сайт ліги.
"Дев'ятка" Донбасу в ключовий момент матчу-відкриття нового чемпіонату сезону 2018/19 проти "Кременчука" взяв гру на себе, прийняв шайбу біля своїх воріт, обіграв всю команду суперника і відправив шайбу у сітку воріт голкіпера "Кременчука" Микити Гордюшина.
Як повідомляв УНІАН, цей матч закінчився з рахунком 7:3 на користь донецької команди.
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