Гравець "Донбаса" Віталія Лялька відзначився суперголом в матчі УХЛ (відео)

Нападник «Донбаса» прийняв шайбу біля своїх воріт, обіграв всю команду суперника і забив гол.

П'ять суперників для 22-річного гравця донецького "Донбасу" Віталія Ляльки, як виявилося, не перешкода!

Кращий гравець плей-офф Української хокейної ліги минулого сезону знову продемонстрував свою неабияку майстерність, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Дев'ятка" Донбасу в ключовий момент матчу-відкриття нового чемпіонату сезону 2018/19 проти "Кременчука" взяв гру на себе, прийняв шайбу біля своїх воріт, обіграв всю команду суперника і відправив шайбу у сітку воріт голкіпера "Кременчука" Микити Гордюшина.

Як повідомляв УНІАН, цей матч закінчився з рахунком 7:3 на користь донецької команди.