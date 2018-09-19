"Дніпро" розтрощив "Білий Барс", "Кременчук" - "Динамо" в матчах УХЛ

Відбулися перші матчі 2-го туру змагань.

В Херсоні та Харкові відбулися матчі 2-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в яких "Дніпро" розгромив "Білий Барс", а "Кременчуг" - "Динамо", відповідно.

Матчі завершилися з рахунком 7:0 і 6:1, повідомляє офіційний сайт ліги.

Свій другий матч в історії Української хокейної ліги херсонський «Дніпро» також провів вдома. Після «сухої» перемоги 4:0 над «Крижаними Вовками», команді Дмитро Підгурський належало зіграти проти «Білого Барса», бронзових призерів минулого сезону.

Старт гри видався рівним і рівним до 15-ї хвилини, коли рахунок відкрив Олексій Янішевський. Другу шайбу «Дніпра» в матчі через півтори хвилини закинув Андрій Жвачкін, реалізувавши більшість. Цей гол поклав початок серії вилучень, коли гравці заходили на лавку штрафників буквально один за одним.

Так тривало і в другому періоді, і «Дніпро» майстерно зіграв при розіграші чисельної переваги. По одній шайбі у ворота "барсів" відправили Кирило Бондаренко, Сергій Афанасьєв Микита Макарицкий «Білому Барсу» не допомогла і заміна воротаря, Олександр Качула також встиг пропустити від Андрія Жвачкина на 46-й хвилині матчу.

Третій період став менш результативним на голи, але не на емоції. «Барси» йшли в атаку, намагаючись відзначитися «шайбою престижу», херсонцям ж вкрай необхідно було вистояти і довести справу до шатаута. Фінальний рахунок встановив Микита Коваленко, який реалізував ще одне більшість своєї команди.

7:0, друга поспіль перемога «Дніпра», і вже 120 «сухих» хвилин на рахунку Олега Петрова – «Дніпро» видав непоганий старт, і вже відчув смак перемог. Свій наступний матч херсонці проведуть 23 вересня проти МХК «Динамо», а «Білий Барс» днем раніше зіграє з «Донбасом».

Трохи раніше торою тур Української хокейної ліги своїм поєдинком відкрили МХК «Динамо» і «Кременчуг» на харківській арені «Салтівський Лід».

Матч кременчужани почали досить впевнено, на четвертій хвилині відкривши рахунок закинутих шайб. Однак далі всі інші небезпечні випади кременчужан голкіпер "динамівців" Тимур Мамедов надійно зводив нанівець, раз по раз рятуючи свою команду.

Під кінець двадцятихвилинки команди не на жарт активізувалися і по черзі створювали біля воріт супротивника небезпечні моменти, але на перерву клуби все ж пішли за мінімальної переваги "городян".

У другому періоді харків'яни стали набагато впевненіше "огризатися" і нападати на ворота гостей. Але несамовите бажання відіграти пропущені шайби зіграло з харківською командою злий жарт – Тимур Гриценко і Олексій Кисельов збільшили перевагу своєї команди до трьох шайб.

Кульмінацією стала остання хвилина періоду, коли на шайбу Микити Олійника, форвард кременчуан Гліб Кривошапкин в меншості відповів своїм голом, зробивши рахунок 1:4 на користь "городян". Таким чином, у "динамівців" хоч і вдалося пробити Микиту Гордюшина, але скоротити відставання в підсумку так і не вийшло.

Заключна двадцятихвилинка пройшла за сценарієм перших двох – кременчужани активно пресингували господарів і ще двічі відзначилися у воротах харків'ян. "Динамівці" у свою чергу, так і не змогли ще раз розписатися у воротах Микити Гордюшина.

Таким чином команда Олександра Савицького здобула перші три очки в сезоні 2018/2019, а МХК «Динамо» так і залишилося без набраних балів.

МХК «Динамо» – «Кременчуг» 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Шайби: 0:1 Фурса (Зайцев), 2:50; 0:2 Красильников (Гриценко, Тютченко), 27:57; 0:3 Кисельов (Зайцев), 37:44; 0:4 Кривошапкин (Толстушко, Грицько), 39:01; 1:4-Олійник (Мартишко), 39:42; 1:5 Гриценко, 56:23; 1:6 Кисельов (Зайцев, Фурса), 57:11.

«Дніпро» - «Білий Барс» 7:0 (2:0; 4:0; 1:0)

Шайби: 1:0 Янішевський (Бондаренко, Коляда), 16:02. 2:0 Жвачкін (Афанасьєв, Пугачов - більш.), 16:49. 3:0 Бондаренко (Коляда, Макарицкий - більш.), 30:52. 4:0 Афанасьєв (Білоусов - подвійний. більшіс.), 32:38. 5:0 Макарицкий (Коляда, Бондаренко), 33:13. 6:0 Жвачкін (Пугачов), 35:47. 7:0 Коваленко (Пугачов, Золотухін - більш.), 48:12.