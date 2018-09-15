Херсонський «Дніпро» з перемоги стартував у чемпіонаті Української хокейної ліги

Херсонська команда всуху обіграла київських «Крижаних Вовків», з рахунком 4:0.

Другий поєдинок першого туру відбувся в Херсоні, де місцевий «Дніпро» приймав «Крижаних Вовків».

Зазначимо, що цей матч став першим в чемпіонаті УХЛ для херсонського клубу, повідомляє офіційний сайт ліги.

З самого старту зустрічі херсонський клуб показав, що він хоч і новачок чемпіонату, але пасти задніх вже точно не збирається. Цю аксіому херсонці відразу ж змогли підтвердити двома закинутими шайбами – спочатку відзначився Олександр Найдьонов, а під завісу періоду збільшив перевагу своєї команди капітан Микола Коляда.

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У другій двадцятихвилинці підопічні Миколи Сидорова змогли вирівняти гру, попутно атакуючи ворота суперника. Однак, реалізувати свої шанси, навіть при грі у форматі 5 на 3, «Крижані Вовки» так і не зуміли. Натомість форвард «Дніпра» Микита Макарицький закинув третю шайбу у ворота Микити Глотова, зробивши рахунок 3:0 на користь своєї команди.

Заключний період пройшов за сценарієм перших двох – «Вовки» вже, здавалося, змирилися з роллю доганяючих і фактично постійно були змушені боронити свої ворота. До речі, в цьому матчі можна виділити голкіпера киян Микиту Глотова, який впевнено відбивав всі атаки противника, не дозволяючи довести рахунок до розгромного. Крапку в матчі на останніх секундах зустрічі поставив екс-лідер «Білого Барса» Кирило Бондаренко, зробивши рахунок 4:0.

Таким чином херсонський клуб записав на свій рахунок першу перемогу в чемпіонаті, а голкіпер Олег Петров оформив перший шатаут в поточному розіграші УХЛ.

Нагадаємо, що 16 вересня о 13:00 перший тур УХЛ закриють «Білий Барс» і МХК «Динамо».

«Дніпро» – «Крижані Вовки» 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 Найдьонов (Макарицкий, Сірченко), 3:36; 2:0 Коляда (Бондаренко, Білоусов), 18:04; 3:0 Макарицкий (Білоусов), 25:40; 4:0 Бондаренко (Коляда, Білоусов), 59:50.