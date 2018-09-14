«Донбас» на характері обіграв «Кременчук» в першому матчі сезону УХЛ

Гра завершилася з рахунком 7:3.

У п'ятницю відбувся матч-відкриття третього сезону Української хокейної ліги. У першому поєдинку сезону зійшлися чемпіон і віце-чемпіон України «Донбас» і «Кременчук».

Гра завершилася з рахунком 7:3 на користь донеччан, повідомляє офіційний сайт ліги.

Як і передбачалося, матч вийшов видовищним і яскравим, адже принциповість зустрічей цих команд з початком сезону тільки збільшилася.

Кременчужани вирішили не чекати з моря погоди і з перших секунд матчу почали активно пресингувати Богдана Дяченко, однак плодів ці масовані атаки не принесли. Як відомо: «Не забиваєш ти, забивають тобі» – цю приказку точним кидком підтвердив Сергій Кузьмік, пробивши Микиту Гордюшина і ставши автором першої закинутої шайби в сезоні 2018/2019.

Однак, на першу перерву команди пішли за рівного рахунку - новачок кременчужан Віктор Тютченко прошив Богдана Дьяченко та залишив останнє слово за командою гостей.

У другому періоді команди суттєво зменшили оберти. Однак на результативності зниження швидкостей ніяк не позначилося – спочатку Артем Шиманський вивів "городян" вперед, а потім Віктор Захаров знову зробив рахунок рівним.

Кременчужани стримували натиск супротивника рівно до кінця другого періоду, проте за дві хвилини до другої перерви донецька команда зломила хід зустрічі і двічі вразила ворота Микити Гордюшина, зробивши рахунок 4:2 на свою користь.

У фінальній двадцятихвилинці на ворота кременчужан обвалився шквал закинутих шайб – чинний чемпіон України відзначився ще тричі, пропустивши натомість лише одну шайбу. Незібраність і нестабільність "городян" під кінець періоду принесли їм пропущені шайби і в кінцевому результаті програний стартовий поєдинок.

Таким чином підопічні Юліуса Шуплера заробили перші три очки у новому сезоні. Нагадаємо, що 15 вересня о 17:00 зустрінуться «Дніпро» і «Крижані Вовки», а 16 вересня о 13:00 перший тур УХЛ закриють «Барси» і МХК «Динамо».

«Донбас» – «Кременчуг» 7:3 (1:1, 3:1, 3:1)

Шайби: 1:0 - Кузьмік, 06:25, 1:1 - Тютченко - бол., 15:49, 1:2 - Шиманський (Тютченко), 20:48, 2:2 - Захаров, 27:27, 3:2 - Романенко, 38:00, 4:2 - Лялька, 39:00, 5:2 - Денискін - бол, 5:3 - Ворона (Гриценко), 6:3 - Денискін (Смирнов, Лялька - бол.), 7:3 - Коренчук.