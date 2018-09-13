Представлений логотип сезону Української хокейної ліги

Турнір стартує в п'ятницю, 14 вересня.

Українська хоккейна ліга представила новий логотип перед стартом чергового сезону.

У п'ятницю, 14 вересня о 21.00, у Дружківці відбудеться матч-відкриття чемпіонату між «Донбасом» і «Кременчуком». Зазначимо, що це третій за рахунком сезон УХЛ.

Як повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги, новий логотип сезону незабаром прикрасить ігрову форму хокеїстів і льодові арени клубів.

Комерційний директор УХЛ Олексій Брага прокоментував оновлення фірмового стилю Ліги і розповів про маркетингову роботу в новому сезоні:

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– Ми успішно провели два сезони, і вже в передчутті старту третього чемпіонату Української хокейної ліги. У нас вже є певні досягнення, проте все найяскравіше нас чекає попереду. У наших планах – укладання договорів з технічними партнерами-виробниками спортивної екіпіровки і страховою компанією, яка застрахує від нещасних випадків всіх гравців і вболівальників на льодових аренах. Також розглядається можливість проведення Матчу зірок УХЛ, це завжди цікаво вболівальникам.

Нагадаємо, що учасниками чемпіонату України сезону-2018/2019 будуть чинний чемпіон країни «Донбас», а також «Білий Барс», МХК «Динамо», "Дніпро", "Кременчук" і "Крижані Вовки".