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Задрафтований у російській КХЛ захисник виступатиме у складі Крижаних Вовків

15:10, 12 вересня 2018
Хокей
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Суханов (ліворуч) бореться за шайбу в матчі "Крижані вовки" - "Кременчук" / uhl.ua

Контракт розрахований на сезоне 2018/19, повідомляється на офіційній сторінці "вовків" у Facebook.

В сезоні 2016 року гравець був «задрафтований» за місцевий клуб КХЛ «Автомобіліст». Пізніше грав за «Авто-Спартаківець» і «Автомобіліст» на юнацькому і юніорському рівні. Тепер його клубом цього сезону стане ХК "Крижані Вовки" (Київ).

Народився Кирило 29 липня 1999 року в російському Єкатеринбурзі, де й розпочав свої заняття хокеєм. Грав за різні місцеві дитячі команди, серед яких «Спартаківець» (Єкатеринбург), «Юність» (Єкатеринбург). 

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Теги: #УХЛ учасники#УХЛ-2018/2019