Задрафтований у російській КХЛ захисник виступатиме у складі Крижаних Вовків
15:10, 12 вересня 2018Хокей
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Кирило Суханов раніше був в структурі «Автомобіліста» з Єкатеринбурга.
Суханов (ліворуч) бореться за шайбу в матчі "Крижані вовки" - "Кременчук" / uhl.ua
ХК «Крижані Вовки» підписав контракт із ще одним російським легіонером Кирилом Сухановим.
Контракт розрахований на сезоне 2018/19, повідомляється на офіційній сторінці "вовків" у Facebook.
В сезоні 2016 року гравець був «задрафтований» за місцевий клуб КХЛ «Автомобіліст». Пізніше грав за «Авто-Спартаківець» і «Автомобіліст» на юнацькому і юніорському рівні. Тепер його клубом цього сезону стане ХК "Крижані Вовки" (Київ).
Народився Кирило 29 липня 1999 року в російському Єкатеринбурзі, де й розпочав свої заняття хокеєм. Грав за різні місцеві дитячі команди, серед яких «Спартаківець» (Єкатеринбург), «Юність» (Єкатеринбург).
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