Задрафтований у російській КХЛ захисник виступатиме у складі Крижаних Вовків

Кирило Суханов раніше був в структурі «Автомобіліста» з Єкатеринбурга.

ХК «Крижані Вовки» підписав контракт із ще одним російським легіонером Кирилом Сухановим.

Контракт розрахований на сезоне 2018/19, повідомляється на офіційній сторінці "вовків" у Facebook.

В сезоні 2016 року гравець був «задрафтований» за місцевий клуб КХЛ «Автомобіліст». Пізніше грав за «Авто-Спартаківець» і «Автомобіліст» на юнацькому і юніорському рівні. Тепер його клубом цього сезону стане ХК "Крижані Вовки" (Київ).

Народився Кирило 29 липня 1999 року в російському Єкатеринбурзі, де й розпочав свої заняття хокеєм. Грав за різні місцеві дитячі команди, серед яких «Спартаківець» (Єкатеринбург), «Юність» (Єкатеринбург).