Володар Кубка Стенлі Федотенко стане гостем церемонії відкриття сезону УХЛ

Екс-капітан «Донбасу» також проведе серію майстер-класів для вихованців найчисленнішої дитячо-юнацької спортивної школи України – ДЮСШ ХК «Донбас».

Знаменитий український форвард Руслан Федотенко, який в сезонах 2012/13 та 2013/14 виступав у складі донецького «Донбасу» візьме участь у церемонії відкриття нового сезону Української хокейної ліги, яка відбудеться 14 вересня.

Федотенко є дворазовим переможцем Кубка Стенлі з «Тампа Бей Лайтнінг» в 2004 році і «Піттсбург Пінгвінз» в 2009, повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Екс-капітан «Донбасу» також проведе серію майстер-класів для вихованців найчисленнішої дитячо-юнацької спортивної школи України – ДЮСШ ХК «Донбас».

Майстер-класи:

15:30 – «Донбас-2004», «Донбас 2005»

16:30 – «Донбас 2006», «Донбас 2007»

У п'ятницю 14 вересня на Льодовій арені «Альтаїр» у Дружківці відбудеться масштабне спортивне свято – старт нового сезону чемпіонату України з хокею.

Початок першого в новому сезоні поєдинку між «Донбасом» і «Кременчуком» намічено на 21:00.