Латвійський "Земгалє" виграв хокейний Кубок Донбасу

"Донбас" задовольнявся тільки 3-м місцем у підсумковій турнірній таблиці.

У Дружківці (Донецька область) завершився Donbass Open Cup 2018, де перемогу здобув латвійський клуб "Земгалє".

Команда стала кращою серед трьох, які набрали по 6 очок, повідомляє офіційний сайт ХК "Донбас".

Донеччани в очному матчі обіграли латвійську команду з рахунком 4:3, але раніше поступилися "Кременчуку" і ніяк не могли розраховувати на стовідсотковий результат за підсумками турніру. У свою чергу, "Земгале" раніше обіграв "Кременчуг". Також всі три команди по ходу турніру обіграли "Білий Барс" з Броварів.

У підсумку, за додатковими показниками кращим став "Земгале" з різницею забитих/пропущених шайб 17-8. У "Кременчука" вона склала 15/13, а у "Донбасу" - 9/9.

Турнір Кубок Донбасу-2018 проходив з 6 по 8 вересня. Змагання є найбільшою хокейною подією українського міжсезоння.