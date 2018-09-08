Латвійський "Земгалє" виграв хокейний Кубок Донбасу
21:08, 08 вересня 2018Хокей
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"Донбас" задовольнявся тільки 3-м місцем у підсумковій турнірній таблиці.
Donbass Open Cup 2018 виграла команда з Латвії / hcdonbass.com
У Дружківці (Донецька область) завершився Donbass Open Cup 2018, де перемогу здобув латвійський клуб "Земгалє".
Команда стала кращою серед трьох, які набрали по 6 очок, повідомляє офіційний сайт ХК "Донбас".
Донеччани в очному матчі обіграли латвійську команду з рахунком 4:3, але раніше поступилися "Кременчуку" і ніяк не могли розраховувати на стовідсотковий результат за підсумками турніру. У свою чергу, "Земгале" раніше обіграв "Кременчуг". Також всі три команди по ходу турніру обіграли "Білий Барс" з Броварів.
У підсумку, за додатковими показниками кращим став "Земгале" з різницею забитих/пропущених шайб 17-8. У "Кременчука" вона склала 15/13, а у "Донбасу" - 9/9.
Турнір Кубок Донбасу-2018 проходив з 6 по 8 вересня. Змагання є найбільшою хокейною подією українського міжсезоння.
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