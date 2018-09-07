"Донбас" і "Земгале" виграли перші матчі хокейного Donbass Open Cup 2018

У Дружківці почався найбільш престижний хокейний турнір в українському міжсезонні.

У Дружківці на льодовій арені «Альтаїр» завершився перший день традиційного передсезонного турніру Donbass Open Cup, в іграх якого перемоги здобули латвійський «Земгале» та господарі турніру - донецький "Донбас".

Віце чемпіон Латвії грав проти ХК «Кременчуг», повідомляє офіційний сайт хокейного клубу "Донбас".

Командам вдалося порадувати уболівальників результативною грою з перших хвилин, при цьому віце-чемпіон України зміг першим двічі розписатися у воротах суперника, але до кінця періоду підопічні Валерія Кулібаби змогли зрівняти рахунок.

Другий період розпочався за рівної боротьби, але на екваторі матчу «городяни» пропустили гольову атаку, яка, трохи дезорієнтувала команду Олександра Савицького. «Кременчуг» отримав три шайби поспіль і змінив воротаря – замість Віталія Власенка на лід вийшов Віктор Тютченко. Втім, і новий голкіпер отримав свій «мінус» у другій 20-хвилинці, підсумком якої став рахунок 4:0 – на користь латвійського віце-чемпіона.

У заключному періоді українській команді не вдалося зробити камбек, закинувши лише на одну шайбу більше суперника - 7:4. Таким чином, «Земгале» набрав перші повноцінні три очки на турнірі в Дружківці.

У другому матчі дня «Донбас» в бойовому протистоянні з «Білим Барсом» здобув три очки. Матчу передувала яскрава церемонія відкриття, під час яких на льоду з'явилися герої війни, які звільняли донбаський край від німецько-фашистських загарбників – Шпаковський Микола Юліанович і Княжевич Сергій Іванович.

Сама гра вийшла досить напруженою. У першому періоді команди не порадували вболівальників закинутими шайбами, проте боротьби було в надлишку, що вилилося у велику кількість вилучень. Рахунок був відкритий лише у другому періоді. Після результативної гри в Кубку Білорусі знову відзначилася трійка Лялька-Смирнов-Денискін, хоча Андрій в своїй атаці проявив індивідуальна майстерність.

Найрезультативнішим вийшов третій період матчу, в якому «Барси» спочатку зрівняли рахунок, а потім знову опинилися в ролі наздоганяючих. Шайби закинули Логач, Лялька, а дебютний гол за «Донбас» у свій актив записав захисник Владислав Гончаров. Пізніше хокеїсти Костянтина Буценка змогли скоротити відставання до мінімального, але все-таки поступилися в основний час.

Кращими гравцями матчу стали воротар «Донбасу» Богдан Дяченко і захисник «Білого Барса» Максим Ядловський.

Так, після першого ігрового дня на Donbass Open Cup-2018 на перших рядках турнірної таблиці закріпилися дві команди – латвійський «Земгале» і донецький «Донбас».

Donbass Open Cup-2018 приурочений до 75-річного ювілею визволення Донбасу.

Donbass Open Cup-2018

«Земгале» – «Кременчуг» – 7:4 (2:2, 4:0, 1:2)

Шайби: 0:1 - Савченко (Ворона, Гриценко), 03:46, 0:2 - Савченко (Ворона), 07:44, 1:2 - Новіков (Перегонів, Росинскис), 11:11, 2:2 - Бернхардс (Грундманис), 18:38, 3:2 - Борманис (Карлыньш), 30:48, 4:2 - Адельсон, 31:14, 5:2 - Прусис (Перегонів, Росинскис), 31:52, 6:2 - Миезис (Перегонів), 34:11, 6:3 - Шиманський (Тютченко), 44:34, 7:3 - Балгалвис (Грундманис), 53:13, 7:4 - Савченко (Красильников, Тютченко), 59:55.

«Донбас» - «Білий Барс» 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Шайби: 1:0 - Денискін (Романенко), 23:00, 1:1 - Логач (Ядловський, Тимченко), 45:39, 2:1 - Лялька (Денискін), 49:20, 3:1 - Гончаров, 50:00, 3:2 - Тимченко (Печерських, Качан), 53:50.