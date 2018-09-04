Сьогодні в Києві відкриють нову Льодову арену

Нова крита льодова арена стане місцем тренувань для дитячих та аматорських хокейних команд.

Сьогодні, 4 вересня, відбудеться відкриття нової льодової арени на території ВДНГ в Києві.

Нова крита льодова арена стане місцем тренувань для дитячих та аматорських хокейних команд. Льодовий майданчик має розмір 56х26 метрів, а сам каток побудований згідно з міжнародними стандартами для проведення хокейних матчів і змагань з фігурного катання.

На арені передбачені комфортабельні роздягальні, суддівські та тренерські приміщення, електронне табло, а місткість трибун складає близько 200 місць.

Відкриття нової льодової арени на території ВДНГ у Києві відбудеться о 16.00. Як повідомляє офіційний сайт УХЛ, учасниками урочистого відкриття стануть виконавчий директор Української хокейної ліги, екс-гравець НХЛ і КХЛ Сергій Варламов, учасник Олімпійських ігор Костянтин Симчук та інші.

Як повідомляв УНІАН, опублікований календар матчів чемпіонату Української хокейної ліги сезону-2018/2019.