Оголошено склад учасників хокейного турніру Відкритий кубок Донбасу-2018

Вперше з 2013 року серед учасників змагання буде зарубіжна команда.

Став відомий склад учасників традиційного передсезонного турніру з хокею Donbass Open Cup-2018. Як і в минулих сезонах, на змагання приїдуть 4 команди, але вперше з 2013 року хоча б одна з них буде представляти зарубіжний чемпіонат.

Як повідомляє прес-служба ХК "Донбас", повний склад учасників виглядає наступним чином:

«Білий Барс», Біла Церква, Україна

«Донбас», Донецьк, Україна

«Земгале», Єлгава, Латвія

«Кременчук», Кременчук, Україна

Матчі турніру буде приймати арена «Альтаїр» у Дружківці. Детальний розклад трансляцій матчів буде оприлюднено пізніше.

Матчі Donbass Open Cup-2018 пройдуть з 6-го по 8 вересня. Турнір буде приурочений до 75-ї річниці визволення Донбасу від німецької окупації в роки Другої світової війни.

Зазначимо, що змагання на Відкритий кубок Донбасу пройдуть всьоме. Попередні 4 роки трофеєм володів ХК "Донбас".