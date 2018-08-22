Оголошено склад учасників хокейного турніру Відкритий кубок Донбасу-2018
Став відомий склад учасників традиційного передсезонного турніру з хокею Donbass Open Cup-2018. Як і в минулих сезонах, на змагання приїдуть 4 команди, але вперше з 2013 року хоча б одна з них буде представляти зарубіжний чемпіонат.
Як повідомляє прес-служба ХК "Донбас", повний склад учасників виглядає наступним чином:
«Білий Барс», Біла Церква, Україна
«Донбас», Донецьк, Україна
«Земгале», Єлгава, Латвія
«Кременчук», Кременчук, Україна
Матчі турніру буде приймати арена «Альтаїр» у Дружківці. Детальний розклад трансляцій матчів буде оприлюднено пізніше.
Матчі Donbass Open Cup-2018 пройдуть з 6-го по 8 вересня. Турнір буде приурочений до 75-ї річниці визволення Донбасу від німецької окупації в роки Другої світової війни.
Зазначимо, що змагання на Відкритий кубок Донбасу пройдуть всьоме. Попередні 4 роки трофеєм володів ХК "Донбас".