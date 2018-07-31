У Києві попрощалися з легендарним хокейним воротарем Шундровим

Юрія Шундрова по праву вважали спадкоємцем знаменитого Владислава Третьяка.

У понеділок, 30 липня, хокейне співтовариство попрощалося з легендарним воротарем Юрієм Шундровим, який пішов з життя три дні тому, 27 липня.

Поруч з руїнами спорткомплексу "Авангард", де проходила церемонія прощання, зібралося кілька десятків хокеїстів і тренерів різних поколінь, людей, причетних до клубу "Сокіл" і національної збірної України, віддані хокейні вболівальники та журналісти, а також рідні Юрія Олександровича.

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Шундрова по праву вважали спадкоємцем Владислава Третьяка. Протягом багатьох років він залишався вірним київському "Соколу", за який провів 15 повноцінних сезонів (1978-1990, 1994-1997). Відкинувши багаторазові запрошення в московський ЦСКА, Шундров тим самим викреслив себе зі складу олімпійської збірної СРСР на зимовій Олімпіаді в Калгарі в 1988 році.

У складі збірної незалежної України Шундров грав на чотирьох чемпіонатах світу, аж до 43-річного віку. Потім Юрій Олександрович працював у штабах молодіжної та національної збірних України у статусі тренера.

Помер Юрій Шундров у віці 62 років від серцевого нападу.

Як повідомляє ua-football.com, поховали легендарного голкіпера на сільському цвинтарі села Бобриця, недалеко від Києва.