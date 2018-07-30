Стали відомі формат і дата початку нового сезону Української хокейної ліги

Новий чемпіонат стартує 14 вересня.

Сезон-2018/2019 Української хокейної ліги розпочнеться 14 вересня.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

Перший матч турніру пройде у Дружківці (Донецька область). На арені «Альтаїр» зустрінуться «Донбас» і «Кременчук» – чинні чемпіон і віце-чемпіон країни.

Плей-офф чемпіонату, як і в минулому році, стартує зі стадії чвертьфіналу, в якому команди будуть грати до двох перемог. У цих поєдинках зійдуться клуби, що посіли за підсумками регулярної першості 3-6 і 4-5 місця відповідно.

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Учасники, що зайняли 1-е і 2-е місце за підсумками регулярного чемпіонату, почнуть боротьбу в плей-офф відразу в півфіналі.

На відміну від минулого сезону, півфінальні та фінальна серії триватимуть до чотирьох перемог однієї з команд. Таким чином, максимальна кількість матчів в кожній з півфінальних та фінальній серії плей-офф складе 7 ігор.

Нагадаємо, що в майбутньому сезоні в УХЛ зіграють шість команд – «Донбас» (Донецьк), ХК «Кременчук», «Білий Барс» (Біла Церква), МХК «Динамо» (Харків), «Крижані Вовки» (Бровари) і новачок дорослого чемпіонату «Дніпро» (Херсон). Від участі відмовилися лише «Галицькі Леви».

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