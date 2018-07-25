Хокейний клуб "Вовки" додав у назву слово "крижані" і змінив арену

Команда з Броварів відтепер буде грати на Льодовій арені в Києві по вул. Шаллет.

Хокейний клуб «Крижані Вовки», який в цьому році виступить в Українській хокейній лізі, представив уболівальникам новий логотип.

Центральний елемент зображення – ошкірена хижа вовча паща, покликаний підкреслити настрій і агресивний стиль гри команди, повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Також на логотипі розміщені назва та рік створення клубу.

Раніше стало відомо, що в сезоні 2018/19 «Крижані Вовки» виступатимуть у Києві на льодовій арені по вул. міста Шалетт. Таким чином, після річної перерви, в столиці України знову з'явиться професійна команда.

Перший навчально-тренувальний збір «Крижаних Вовків» у новому сезоні почнеться 26 липня.

Раніше стало відомо, що захисник «Крижаних Вовків» Руслан Забулонов став переможцем престижного iPhone Photography Awards.