Хокейний клуб "Вовки" додав у назву слово "крижані" і змінив арену
14:28, 25 липня 2018Хокей
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Команда з Броварів відтепер буде грати на Льодовій арені в Києві по вул. Шаллет.
Вовки змінили назву і прописку в літнє міжсезоння / uhl.com.ua
Хокейний клуб «Крижані Вовки», який в цьому році виступить в Українській хокейній лізі, представив уболівальникам новий логотип.
Центральний елемент зображення – ошкірена хижа вовча паща, покликаний підкреслити настрій і агресивний стиль гри команди, повідомляє офіційний сайт УХЛ.
Також на логотипі розміщені назва та рік створення клубу.
Раніше стало відомо, що в сезоні 2018/19 «Крижані Вовки» виступатимуть у Києві на льодовій арені по вул. міста Шалетт. Таким чином, після річної перерви, в столиці України знову з'явиться професійна команда.
Перший навчально-тренувальний збір «Крижаних Вовків» у новому сезоні почнеться 26 липня.
Раніше стало відомо, що захисник «Крижаних Вовків» Руслан Забулонов став переможцем престижного iPhone Photography Awards.
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