Загинув 17-річний хокеїст херсонського "Дніпра"

18:24, 23 липня 2018
Хокей
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Жук був кандидатом в юніорську збірну України / uhl.ua

Едуард, якому виповнилося 17 років лише два тижні тому, є вихованцем донецької школи хокею, повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги.

З 2014 року виступав у «Дніпрі», з яким ставав призером різних дитячо-юнацьких змагань. У сезоні 2017/18 у складі «Дніпра» Жук став володарем срібних медалей чемпіонату України U20.

У ряді ЗМІ публікується непідтверджена інформація, що гравець потонув під час купання в річці.

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Теги: #УХЛ учасники#смерть хокеїста#Дніпро Херсон хокей