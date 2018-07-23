Загинув 17-річний хокеїст херсонського "Дніпра"
18:24, 23 липня 2018Хокей
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За непідтвердженою інформацією хокеїст потонув у річці.
Жук був кандидатом в юніорську збірну України / uhl.ua
22 липня 2018 року пішов з життя нападник херсонського «Дніпра», кандидат у юніорську збірну України Едуард Жук.
Едуард, якому виповнилося 17 років лише два тижні тому, є вихованцем донецької школи хокею, повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги.
З 2014 року виступав у «Дніпрі», з яким ставав призером різних дитячо-юнацьких змагань. У сезоні 2017/18 у складі «Дніпра» Жук став володарем срібних медалей чемпіонату України U20.
У ряді ЗМІ публікується непідтверджена інформація, що гравець потонув під час купання в річці.
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