У майбутньому сезоні в Українській хокейній лізі з'явиться новий клуб

Херсонський "Дніпро" нове ім'я на карті українського хокею.

У сезоні 18/19 до чемпіонату Української хокейної ліги приєднається новий хокейний клуб херсонський «Дніпро».

«Дніпро» – нове ім'я на мапі професіонального хокею України, повідомляється на офіційному сайті Української хокейної ліги.

На зорі XXI століття клуб з такою назвою виступав у Першій лізі чемпіонату України з хокею, а в сезоні 2009/10 – в Дивізіоні Б української першості. Також за підсумками сезону 2017/18 херсонська ДЮСШ вперше у своїй історії завоювала звання кращої хокейної школи України – її вихованці стали володарями срібних медалей у вікових категоріях U20, U16, U12.

Важливість розширення географії українського професійного хокею зазначив виконавчий директор УХЛ Сергій Варламов:

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– Ми дуже раді приєднання херсонського «Дніпра» на Українській хокейній лізі. Розширення хокейних горизонтів нашої країни – одне з ключових завдань УХЛ, і створення професійної команди в Херсоні стало логічним продовженням розвитку дитячо-юнацької спортивної школи. Хочу подякувати керівників «Дніпра», які розуміють важливість вертикальної клубної структури: щоб діти, приходячи в хокей, бачили, що у них є всі шанси дорости до першої команди.

Зауважу, що в «Дніпрі» є багато перспективних гравців, які вже встигли яскраво проявити себе – чого варто тільки фінал юнацького чемпіонату України, де «Дніпро» дав справжній бій «Білому Барсу». Також троє хлопців з херсонської команди у складі збірної України стали володарями золотих медалей юніорського Чемпіонату світу в Дивізіоні IB. Залучаються вихованці херсонського хокею і в національну збірну: це Севастян Карпенко, Дмитро Чернишенко, Тимур Гриценко, Владислав Луговий. Сподіваюся, що незабаром цей список поповниться новими іменами!