ХК Донбас оголосив про призначення нового головного тренера

Команду очолив 67-річний словацький спеціаліст Юліус Шуплер.

Новим головним тренером хокейного клубу «Донбас» призначений 67-річний фахівець Юліус Шуплер.

Словацький тренер підписав з клубом контракт на два роки, повідомляє офіційний сайт "Донбасу".

Зазначимо, що Шуплер вже працював на чолі «Донбасу». Під його керівництвом донеччани дебютували в КХЛ. У січні 2013 року, за підсумками домашнього Суперфіналу Континентального кубка IIHF, «Донбас» під керівництвом Шуплера виграв перший в історії українського хокею єврокубковий трофей.

Також варто відзначити, що минулий тренерський штаб продовжить роботу в клубі. Сергій Вітер стане першим асистентом Юліуса Шуплера, ще одним помічником головного тренера буде Ігор Кугут, а Євген Бруль, як і раніше, буде відповідати за роботу з воротарями.