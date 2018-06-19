Тренер, який виграв для Вашингтона Кубок Стенлі, пішов у відставку

Баррі Троц приніс першу для "Вашингтона" перемогу в Кубку Стенлі в історії.

Наставник команди "Вашингтон Кепіталз", яка стала володарем Кубка Стенлі у 2018 році, Баррі Троц заявив про свою відставку.

Як повідомляє ESPN, контракт Троца стікав по завершенню сезону, але мав опцію продовження на два роки у разі виграшу Кубка Стенлі. "Кепіталз" і тренер обговорювали новий контракт з поліпшеними умовами, але домовитися не змогли.

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Троц очолив "Вашингтон" в 2014 році, після 15 років роботи в "Нешвілл Предаторс". Під його керівництвом "Кепіталз" тричі завершували плей-офф у другому раунді. У сезоні, що завершився столична команда виграла Кубок Стенлі вперше в історії, здолавши "Вегас Голден Найтс" у фінальній серії з рахунком 4:1. Для самого Троца це також був перший Кубок у тренерській кар'єрі.

Наступним місцем роботи Троца може стати "Нью-Йорк Айлендерс", єдина команда НХЛ (крім "Вашингтона") без головного тренера.

Кандидатом на заміну Троцу в "Кепіталз" вважається його асистент Тодд Рідерн.

Як повідомляв УНІАН, "Вашингтон Кепіталз" став володарем Кубка Стенлі сезону 2017-2018, обігравши у фінальній серії "Вегас".