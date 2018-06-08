"Вашингтон Кепіталз" виграв Кубок Стенлі і став найсильнішою командою НХЛ сезону 2017/18

"Кепіталз" виграли серію у "Вегас Голден Найтс" з рахунком 4-1.

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі відбувся п'ятий матч фінальної серії Кубка Стенлі, в якому "Вашингтон Кепіталз" обіграли "Вегас Голден Найтс" і вперше в історії завоював чемпіонство.

Матч завершився з рахунком 4:3, а серія - 4-1 на користь "Кепіталз", повідомляє офіційний сайт ліги.

У "Вашингтона" відзначилися Якуб Врана, Олександр Овечкін, Деванте Сміт-Пеллі і Ларс Еллер. Голи у складі "Вегаса" забили Нейт Шмідт, Давид Перон і Райллі Сміт.

Овечкін закінчив плей-офф з 15 голами, що стало новим клубним рекордом (а останній раз у плей-офф стільки забивав Сідні Кросбі в 2009-му). Також Овечкін став четвертим гравцем в історії НХЛ - і другим у цьому році - який забив 10 раз в гостях.

Після "сухого" першого періоду і відразу п'яти шайб,якими команди обмінялися у другій 20-хвилинці гри (3:2 на користь "Вегаса"), доля матчу була вирішена в заключному третьому відрізку гри і сезону. В середині періоду, після простої комбінації, Деванте Сміт-Пеллі в падінні забив свій сьомий гол у плей-офф і зрівняв рахунок - 3:3. Таким чином за 24 матчі в Кубку Стенлі цей форвард закинув стільки ж голів, скільки за 75 в регулярці. "Вашингтон" продовжив чинити сильний тиск на ворота "Вегаса", який зовсім втратив свою гру. І за дві з половиною хвилини забив знову. Ларс Еллер зробив рахунок 4:3, добивши шайбу у ворота після того, як її не зміг зафіксувати голкіпер Флері.

Нічого з цим вдіяти "Вегас", як не старався, вже не зміг. За дві хвилини до кінця Флері був замінений на шостого польового гравця, але результату це не принесло.

"Вашингтон" став володарем Кубка Стенлі 2018 року.