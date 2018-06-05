"Вашингтон" виграв четвертий матч фіналу Кубка Стенлі і опинився за крок від трофею

Гра проти "Вегаса" завершилася з рахунком 6:2.

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі відбувся четвертьй матч фінальної серії Кубка Стенлі, в якому "Вашингтон Кепіталз" обіграли "Вегас Голден Найтс" і опинилися в кроці від виграшу трофею.

Матч завершився з рахунком 6:2, а рахунок у серії став 3-1, повідомляє офіційний сайт ліги.

Успіх "Кепіталз" принесли три забиті в першому періоді голи у виконанні Ті-Джея Оші, Тома Вілсона і Деванте Сміта-Пеллі, а також шайби Джона Карлсона у другому і Міхала Кемпні з Бреттом Конноллі в третьому. Євген Кузнєцов відзначився чотирма передачами, а Олександр Овечкін однією.

"Кепіталз" знаходяться в одному кроці від першого в своїй історії чемпіонства. Команди, що вигравали з рахунком 3-1 у фіналі Кубка, вигравали його в 32 випадках з 33. У тому числі 31 раз поспіль.

"Головне - перемога, - сказав після гри Овечкін. - Враження від гри тільки позитивні. Залишився зробити останній крок. Будемо битися".

П'ятий матч серії відбудеться в Лас-Вегасі в четвер (п'ятниця, 3:00 по Києву).