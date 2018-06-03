"Вашингтон" повів у фінальній серії з "Вегасом" в Кубку Стенлі

Гра завершилася з рахунком 3:1, а рахунок у серії став 2-1.

У ніч на неділю в Національній хокейній лізі "Вашингтон Кепіталз" обіграв "Вегас Голден Найтс" в третьому матчі фінальної серії Кубка Стенлі і вийшов вперед в загальному рахунку.

Матч завершився з рахунком 3:1, а загальний рахунок серії став 2-1, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Вашингтон" вперше у своїй історії повів у рахунку у фінальній серії Кубка Стенлі і на відстань двох перемог підібрався до заповітної мети. Перемогу "Кепіталз" принесли голи Олександра Овечкіна, Євгена Кузнєцова і Деванте Сміта-Пеллі. Єдину шайбу гостей закинув Томаш Носек.

"Місто збуджено, фанати порушені, але ми виграли два матчі, - сказав Овечкін, який став 34-м гравцем, який забив 60 голів у кар'єрі в плей-офф. - Треба рухатися далі і ні про що особливо не думати".

Четвертий матч серії відбудеться в понеділок (ніч на вівторок, 3:00 по Києву).