Мер Києва Кличко зацікавлений у відродженні хокейного "Сокіла"

Мер Києва провів зустріч з президентом Федерації хокею України.

1 червня, відбулася зустріч президента Федерації хокею України Анатолія Брезвіна із київським міським головою Віталієм Кличком.

Президент Федерації відзначив великий внесок міста Києва у розвиток спорту в цілому та хокею зокрема. Під час зустрічі велику увагу було приділено обговоренню звернення ветеранів хокейного клубу «Сокіл» до Віталія Кличка з проханням відновити «Сокіл» у якості комунального хокейного клубу, повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України.

За підсумками зустрічі Кличко дав доручення начальнику управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації Вадиму Гутцайту спільно із Федерацією хокею України підготувати «дорожню карту» щодо створення клубу та його матеріально-технічної бази.

Нагадаємо, що хокейний клуб «Сокіл» було засновано 1963 року (під назвою «Динамо»). 1985 року команда виборола бронзові нагороди чемпіонату СРСР. За часів незалежності київський клуб 12 разів виборював золоті нагороди національного чемпіонату, а також неодноразово ставав переможцем різноманітних міжнародних турнірів з хокею. Вихованці «Сокола» складали основу національної збірної команди України, виступали у сильних європейських чемпіонатах, а Дмитро Христич, Олександр Годинюк, Руслан Федотенко, Олексій Понікаровський та Сергій Варламов успішно виступали у Національній хокейній лізі.

Тренування команда проводила на льодовій арені спорткомплексу «Авангард», яку було побудовано як тренувальну базу для учнів ДЮСШ «Сокіл-Київ» та команди майстрів ХК «Сокіл». Матчі команда здебільшого проводила на льоду київського Палацу спорту.

На сьогоднішній день СК «Авангард», який не функціонує з 2011 року, та Палац спорту знаходяться в управлінні Міністерства молоді та спорту України.