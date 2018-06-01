Українська хокейна ліга може розширитися до восьми команд

Термін подачі заявок на участь у чемпіонаті УХЛ 2018/2019 продовжений до 30-го червня

Українська хокейна ліга продовжує прийом заявок від команд на участь в чемпіонаті УХЛ 2018/2019 до 30-го червня.

Клубам необхідно направити в Лігу гарантійний лист за встановленою Лігою формі з наміром про участь, після чого підписати договір на участь у чемпіонаті, а також виконати інші необхідні фінансові та технічні умови, повідомляє офіційний сайт УХЛ.

В офіс Української хокейної ліги вже надійшли заявки від п'яти українських клубів на участь у майбутньому сезоні УХЛ. У сезоні 17/18 візьмуть участь призери минулого чемпіонату «Білий Барс», «Кременчуг», «Донбас» і МХК «Динамо». Також на карті професійного хокею України з'явилася нова команда — херсонський «Дніпро», який став п'ятим учасником Української хокейної ліги в майбутньому сезоні.

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На даний момент очікується подача заявок від трьох потенційних учасників чемпіонату ВХЛ: броварських «Вовків», «Галицьких Левів» та ініціативної групи київського «Сокола», які звернулися до Української хокейної ліги з проханням про продовження терміну подачі клубних заявок.

Майбутній сезон стане третім для УХЛ. У першому сезоні 2016-2017 чемпіоном став «Донбас», срібним призером — ХК «Кременчуг», а бронза дісталася «Кривбасу». У сезоні 17/18 золоті медалі знову дісталися донецькому клубу, срібло — «городянам», а володарями бронзових медалей першості стали «Білий Барс» і МХК «Динамо».