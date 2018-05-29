Харківський МХК «Динамо» подав заявку на участь в новому чемпіонаті УХЛ

Команда стане четвертим учасником нового сезону ліги.

В офіс Української хокейної ліги надійшла заявка від МХК «Динамо» на участь у майбутньому сезоні УХЛ.

Нагадаємо, що прийом заявок від команд триватиме до 31 травня – клубам необхідно направити в Лігу гарантійний лист за встановленою Лігою формі з наміром про участь, після чого підписати договір на участь у чемпіонаті, а також виконати інші необхідні фінансові та технічні умови, повідомляє офіційний сайт ліги.

Раніше відповідні заявки на адресу УХЛ надіслали інші призери минулого чемпіонату Української хокейної ліги «Білий Барс», «Кременчуг» і «Донбас».

Зазначимо, що майбутній сезон стане третім для Української хокейної ліги. У першому сезоні 2016-2017 чемпіоном став «Донбас», срібним призером – ХК «Кременчуг», а бронза дісталася «Кривбасу». У сезоні 17/18 золоті медалі знову дісталися донецькому клубу, срібло – "городянам", а володарями бронзових медалей першості стали «Білий Барс» і МХК «Динамо».