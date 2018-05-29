"Вегас" виграв перший матч фіналу Кубка Стенлі у "Вашингтона"

У божевільному по інтризі матч "Голден Найтс" вирвали перемогу у "Кепіталс".

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі відбувся перший матч фіналу Кубка Стенлі, в якому "Вегас Голден Найтс" приймав "Вашингтон Кепіталз" і обіграв суперника.

Матч завершився з рахунком 6:4, а в серії до чотирьох перемог команда з Лас-Вегаса повела 1-0, повідомляє офіційний сайт змагань.

"Вегас" в перші п'ять-шість хвилин першого періоду домінував і завдав перші п'ять кидків фіналу. За кілька миттєвостей після свого першого кидка "Кепіталз" порушили правила і дуже швидко за це поплатилися. Захисник "Голден Найтс" Колін Міллер дальнім кидком переграв Брэйдена Холтбі і відкрив рахунок.

У "Вашингтона" взагалі нічого не виходило, але фактично перша атака з усвідомленим контролем шайби призвела до взяття воріт, коли Бретт Конноллі підправив шайбу з накиду Міхала Кемпни і забив свій п'ятий гол у плей-офф. А вже за 42 секунди "Кепіталз" забили знову: Бекстрем відзначився з пасу Ти-Джея Оші.

Подібні відрізки ми звикли бачити у виконанні "Вегаса", але тут "Вашингтон" виступив в ролі команди, що відчула слабкість суперника. Ось тільки закріпити успіх не вдалося. За 1:41 до першої перерви Вільям Карлссон добив шайбу у ворота і зробив рахунок 2:2, поставивши крапку в божевільному першому періоді.

Як виявилося, це був тільки початок божевілля. Другий період почався не менш весело. Команди чомусь вирішили забути про оборону і, на потіху глядачам, заграли сміливо, швидко і куражно. "Вегас" знову, як і в першому періоді, краще почав і завдав перші шість кидків. Один з них виявився результативним - Райллі Сміт підібрав шайбу після відскоку і знову вивів господарів вперед (3:2). Другорядної передачею в даному випадку відзначився Джонатан Маршессо, який набрав 19-е очко в плей-офф і встановив рекорд за цим показником серед гравців, чиї команди вперше приймають участь у розіграші Кубка Стенлі.

Через п'ять хвилин "Вашингтон" знову зрівняв рахунок (3:3), причому зробив це майстерно. Оши прекрасною передачею за спину вивів на порожні ворота Джона Карлсона, якому ніхто перешкодити вже не міг. До кінця періоду "Кепіталз" вперше у матчі зіграли в більшості, але провели невдало. А обидва воротарі слідом відзначилися якісними сэйвами, не дозволивши рахунку змінитися.

За перші три хвилини третього періоду суперники ще раз обмінялися голами. Спочатку Те Вілсон забив з передачі Олександра Овечкіна. Правда не без допомоги Флері, коником затолкавшего шайбу у власні ворота. Передачею в цьому голі відзначився Євген Кузнєцов, продливший рекордну в історії клубу результативну серію плей-офф до 11 матчів. Для Кузнєцова очко стало 25-м в плей-офф, що є четвертим показником серед росіян в історії. А Овечкін, набравши 113-е очко в плей-офф, зрівнявся на четвертій позиції з Павлом Дацюком.

Однак "Вашингтон" втримати перевагу не зміг. Дуже швидко "Вегас" зрівняв рахунок, коли Райан Рівз виявився найрозторопнішим біля чужих воріт і відзначився у другій грі поспіль - 4:4.

На 50-й хвилині гри Томаш Носек після вивіреної передачі Ши Теодора зробив рахунок 5:4 на користь "Вегаса". "Кепіталз" намагалися врятувати матч, зняли воротаря, але Ларс Еллер на останній хвилині не влучив по шайбі перед порожніми воротами. У відповідь "Вегас" за кілька миттєвостей до кінця забив у порожні ворота - це Носек оформив дубль - 6:4.

Другий матч фіналу пройде в середу (четвер, 3:00 по Києву).