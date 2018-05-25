Донбас і Кременчук візьмуть участь у чемпіонаті УХЛ в майбутньому сезоні

Обидва клуби подали заявку на участь в турнірі у встановлені регламентом ліги терміни.

На адресу Української хокейної ліги надійшла заявка від ХК «Донбас» на участь у майбутньому сезоні УХЛ.

Прийом заявок від команд триватиме до 31 травня – клубам необхідно направити в Лігу гарантійний лист за встановленою Лігою формі з наміром про участь, після чого підписати договір на участь у чемпіонаті, а також виконати інші необхідні фінансові та технічні умови, повідомляється на офіційному сайті УХЛ.

Раніше відповідні заявки на адресу УХЛ прислали «Білий Барс» – бронзовий призер минулого сезону, і ХК «Кременчуг» – дворазовий срібний призер УХЛ.

Зазначимо, що майбутній сезон стане третім для Української хокейної ліги. У першому сезоні 2016-2017 чемпіоном став «Донбас», срібним призером – ХК «Кременчуг», а бронза дісталася «Кривбасу». У сезоні 17/18 золоті медалі знову дісталися донецькому клубу, срібло – "городянам", а володарями бронзових медалей першості стали «Білий Барс» і МХК «Динамо».