Вашингтон розгромив Тампу-Бей і зіграє у фіналі Кубка Стенлі
10:50, 24 травня 2018Хокей
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В сьомому матчі півфінальної серії "Кепіталз" обіграли "Тампу".
"Вашингтон" Олександра Овечкіна став переможцем Східної конференції НХЛ / REUTERS
"Вашингтон" розгромив "Тампу-Бей" у вирішальній сьомий грі півфінальної серії НХЛ і вперше за 20 років побореться за Кубок Стенлі у вирішальній серії з "Вегасом".
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Тампа-Бей – Вашингтон– 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Рахунок у серії 3:4
Шайби: 0:1 – 1 Овечкін (Уілсон, Кузнєцов), 0:2 – 28 Бураковскі, 0:3 – 36 Бураковскі (Карлсон), 0:4 – 56 Бекстрем.
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