Вашингтон розгромив Тампу-Бей і зіграє у фіналі Кубка Стенлі

В сьомому матчі півфінальної серії "Кепіталз" обіграли "Тампу".

"Вашингтон" розгромив "Тампу-Бей" у вирішальній сьомий грі півфінальної серії НХЛ і вперше за 20 років побореться за Кубок Стенлі у вирішальній серії з "Вегасом".

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Тампа-Бей – Вашингтон– 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Рахунок у серії 3:4

Шайби: 0:1 – 1 Овечкін (Уілсон, Кузнєцов), 0:2 – 28 Бураковскі, 0:3 – 36 Бураковскі (Карлсон), 0:4 – 56 Бекстрем.