«Білий Барс» першим подав заявку на участь в чемпіонаті УХЛ наступного сезона

Бронзовий призер минулого сезону подав заявку на участь у чемпіонаті України сезону 2018-2019 років

Білоцерківський «Білий Барс» першим з усіх клубів подав заявку на участь у майбутньому сезоні чемпіонату Української хокейної ліги.

Згідно з регламентом, прийом заявок від команд триватиме до 31 травня – клубам необхідно направити в Лігу гарантійний лист за встановленою Лігою формою з наміром про участь, після чого підписати договір на участь у чемпіонаті, а також виконати інші необхідні фінансові і технічні умови. повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги.

Майбутній сезон стане третім для Української хокейної ліги.

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У першому сезоні 2016-2017 чемпіоном став «Донбас», срібним призером – ХК «Кременчуг», а бронза дісталася «Кривбасу». У сезоні 17/18 золоті медалі знову дісталися донецькому клубу, срібло – «городянам», а володарями бронзових медалей першості стали «Білий Барс» і МХК «Динамо».