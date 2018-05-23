«Білий Барс» першим подав заявку на участь в чемпіонаті УХЛ наступного сезона

12:11, 23 травня 2018
Хокей
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Білий Барс підтвердив свою участь в новому чемпіонаті ВХЛ / uhl.com.ua

Згідно з регламентом, прийом заявок від команд триватиме до 31 травня – клубам необхідно направити в Лігу гарантійний лист за встановленою Лігою формою з наміром про участь, після чого підписати договір на участь у чемпіонаті, а також виконати інші необхідні фінансові і технічні умови. повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги.

Майбутній сезон стане третім для Української хокейної ліги.

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У першому сезоні 2016-2017 чемпіоном став «Донбас», срібним призером – ХК «Кременчуг», а бронза дісталася «Кривбасу». У сезоні 17/18 золоті медалі знову дісталися донецькому клубу, срібло – «городянам», а володарями бронзових медалей першості стали «Білий Барс» і МХК «Динамо».

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Теги: #хокей України#Білий Барс перемога УХЛ