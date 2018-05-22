"Вашингтон" обіграв "Тампу" і перевів серію півфіналу Кубка Стенлі у вирішальний сьомий матч

Заключна гра відбудеться в ніч на п'ятницю за київським часом.

"Вашингтон Кепіталз" обіграв "Тампа Бей Лайтнінг" у шостому матчі фіналу Східної конференції і забезпечив вирішальний поєдинок за вихід у фінал Кубка Стенлі.

Гра завершилася з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт ліги.

Переможний гол на 36-й хвилині у більшості забив Ти-Джей Оші, який зробив дубль. Він же на останній хвилині закинув шайбу у порожні ворота. У складі господарів також відзначився Деванте Сміт-Пеллі. У свою чергу, воротар Брейден Холтбі відбив 24 кидка і оформив свій перший шатаут в нинішньому плей-офф.

Сьомий матч відбудеться в Тампі в середу (3:00 по Києву в четвер).

Переможець цієї серії зустрінеться у фіналі з "Вегас Голден Найтс", який в неділю завершив свою серію з "Вінніпегом" (4:1).

Фінальна серія стартує в понеділок, 28 травня.