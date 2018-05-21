Вегас став першим учасником фіналу Кубка Стенлі

За підсумками п'ятиматчевої півфінальної серії "Вегас" здолав "Вінніпег".

У п'ятому півфінальному матчі Кубка Стенлі «Вінніпег Джетс» на своєму майданчику приймав «Вегас Голден Найтс» і програв з рахунком 1:2.

Про це повідомляє офіційний сайт НХЛ.

Таким чином, рахунок в серії став 4-1 на користь «Вегаса». Підопічні Жерара Галлана пробилися у фінал Кубка Стенлі.

На 6-й хвилині матчу рахунок відкрив нападник «Вегаса» Алекс Так. Господарі відповіли шайбою Джоша Морріссі на 18-й хвилині зустрічі. Перемогу «Вегасу» приніс точний кидок Райана Рівза на 34-й хвилині поєдинку.

Вінніпег - Вегас 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Рахунок у серії - 1-4

Шайби: 05:11 Так - 6 (Карпентер) - 0:1, 17:14 Морріссі - 1 (Літтл) - 1:1, 33:21 Рівс - 1 (Сбіса, Носек) - 1:2

Воротарі: Хеллебайк - Флері.