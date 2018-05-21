Вегас став першим учасником фіналу Кубка Стенлі
09:21, 21 травня 2018Хокей
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За підсумками п'ятиматчевої півфінальної серії "Вегас" здолав "Вінніпег".
Вінніпег - Вегас / REUTERS
У п'ятому півфінальному матчі Кубка Стенлі «Вінніпег Джетс» на своєму майданчику приймав «Вегас Голден Найтс» і програв з рахунком 1:2.
Про це повідомляє офіційний сайт НХЛ.
Таким чином, рахунок в серії став 4-1 на користь «Вегаса». Підопічні Жерара Галлана пробилися у фінал Кубка Стенлі.
На 6-й хвилині матчу рахунок відкрив нападник «Вегаса» Алекс Так. Господарі відповіли шайбою Джоша Морріссі на 18-й хвилині зустрічі. Перемогу «Вегасу» приніс точний кидок Райана Рівза на 34-й хвилині поєдинку.
Вінніпег - Вегас 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Рахунок у серії - 1-4
Шайби: 05:11 Так - 6 (Карпентер) - 0:1, 17:14 Морріссі - 1 (Літтл) - 1:1, 33:21 Рівс - 1 (Сбіса, Носек) - 1:2
Воротарі: Хеллебайк - Флері.
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