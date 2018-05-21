Швеція в 11-й раз стала чемпіоном світу з хокею, в серії булітів обігравши Швейцарію

Рахунок матчу - 3:2 на користь "Тре Крунур".

У Копенгагені (Данія) завершилася фінальна гра чемпіонату світу з хокею.

У вирішальному поєдинку збірна Швеції здобула надважку перемогу над Швейцарією. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Поєдинок завершився лише в серії буллітів, де точнішою виявилася скандинавська команда. Підсумковий рахунок - 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Швейцарська збірна двічі виходила вперед по ходу зустрічі. У перших двох періодах сценарій повторювався - швейцарці забивали першими, але шведи тут же зрівнювали рахунок.

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У третьому періоді, незважаючи на два вилучення у швейцарської збірної, голів забито не було. 2:2 - була призначена додаткова 20-хвилинка.

Шведи володіли територіальною та ігровою перевагою, мали безліч моментів, а на останній секунді ігрового часу матчу (!) штанга врятувала ворота швейцарців від голу.

В серії булітів збірна Швейцарії з самого початку вийшла вперед - 1:0, але третім кидком шведи зрівняли рахунок, а четвертий кидок Форсберга став вирішальним - 2:1 по булітам.

Збірна Швеції в 11-й раз у своїй історії завоювала титул чемпіона світу. Швейцарія до цього лише двічі грала у фінальному матчі ЧС, і поки так і не має жодного титулу.