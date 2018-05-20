Збірна США обіграла Канаду і завоювала бронзу чемпіонату світу з хокею

Сьогодні у фінальному поєдинку зіграють Швеція і Швейцарія.

У матчі за бронзові медалі чемпіонату світу з хокею США обіграли Канаду з рахунком 4:1. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Нагадаємо, раніше в півфіналі США з розгромним рахунком 0:6 поступилися Швеції, а Канада несподівано програла Швейцарії 2:3, тому обидві північноамериканські збірні задовольнилися матчем за третє місце.

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Поєдинок не виявився багатим на голи. У другому періоді суперники обмінялися голами, а вирішальну шайбу американці забили наприкінці зустрічі, коли досвідчений Нік Боніно виявився першим на добиванні і зробив рахунок 2:1.

В кінці Канада більш ніж за дві хвилини до сирени змінила воротаря і отримала дві шайби у порожні ворота.

Ввечері у фінальному матчі зіграють Швеція і Швейцарія.

Чемпіонат світу-2018. Матч за третє місце

США - Канада 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Шайби: 26:40 Крайдер (Ларкін, Дебринкат) - 1:0, 38:06 Власіч (Хорват, Турріс) - 1:1, 53:21 Боніно (Кейн - більш) - 2:1, 57:45 (Макевой) - 3:1, 58:18 Крайдер - 4:1

Воротарі: Кинкейд - Макелхінн