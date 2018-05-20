Онлайн-відеотрансляція Швеція-Швейцарія: хокей, ЧС, фінал

У Копенгагені проходить вирішальний матч світової першості.

Сьогодні в Копенгагені (Данія) проходить фінальній матч чемпіонату світу з хокею, в якому зійшлися діючі чемпионі світу - збірна Швеції - і команда-сенсація турніру - збірна Швейцарії.

Напередодні, у півфіналі, збірна Швеції розгромила команду США з рахунком 6:0. Збірна Швейцарії в чвертьфіналі обіграла команду Фінляндії, а в півфіналі - збірну Канади - з однаковим рахунком 3:2.

Матч Швеція-Швейцарія розпочнеться о 21.15 за київським часом.