Онлайн-відеотрансляція Швеція-Швейцарія: хокей, ЧС, фінал
21:10, 20 травня 2018Хокей
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У Копенгагені проходить вирішальний матч світової першості.
Гравці збірної Швейцарії обіграли Канади в півфіналі ЧС / Reuters
Сьогодні в Копенгагені (Данія) проходить фінальній матч чемпіонату світу з хокею, в якому зійшлися діючі чемпионі світу - збірна Швеції - і команда-сенсація турніру - збірна Швейцарії.
Напередодні, у півфіналі, збірна Швеції розгромила команду США з рахунком 6:0. Збірна Швейцарії в чвертьфіналі обіграла команду Фінляндії, а в півфіналі - збірну Канади - з однаковим рахунком 3:2.
Матч Швеція-Швейцарія розпочнеться о 21.15 за київським часом.
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