Онлайн-відеотрансляція, Канада-США: хокей, ЧС, матч за 3-е місце

16:40, 20 травня 2018
Хокей
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Reuters

Американці напередодні з великим рахунком програли чинними чемпіонами світу - збірній Швеції - 0:6, а канадці сенсаційно програли команді Швейцарії - 2:3.

Матч Канада-США почнеться в Копенгагені о 16.45 за київським часом.

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Теги: #хокей#ЧС-2018