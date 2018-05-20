Онлайн-відеотрансляція, Канада-США: хокей, ЧС, матч за 3-е місце

У Копенгагені дві північноамериканські збірні розіграють "бронзу" світової першості.

Сьогодні в Копенгагені (Данія) завершується чемпіонат світу з хокею, де в матчі за бронзові медалі зійдуться команди Канади і США. Американці напередодні з великим рахунком програли чинними чемпіонами світу - збірній Швеції - 0:6, а канадці сенсаційно програли команді Швейцарії - 2:3. Матч Канада-США почнеться в Копенгагені о 16.45 за київським часом.

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