Онлайн-відеотрансляція, Канада-США: хокей, ЧС, матч за 3-е місце
16:40, 20 травня 2018Хокей
689
У Копенгагені дві північноамериканські збірні розіграють "бронзу" світової першості.
Reuters
Сьогодні в Копенгагені (Данія) завершується чемпіонат світу з хокею, де в матчі за бронзові медалі зійдуться команди Канади і США.
Американці напередодні з великим рахунком програли чинними чемпіонами світу - збірній Швеції - 0:6, а канадці сенсаційно програли команді Швейцарії - 2:3.
Матч Канада-США почнеться в Копенгагені о 16.45 за київським часом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter